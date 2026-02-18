Чиновницу из Сарапула задержали за передачу риелторам данных граждан

В Удмуртии по подозрению в превышении должностных полномочий задержали начальника отдела приватизации, торгов и сопровождения договорных отношений администрации Сарапула. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по республике.

Следствие считает, что она передавала риелторам персональные данные граждан и информацию об их объектах недвижимости, содержащуюся в Едином государственном реестре недвижимости. У чиновницы был доступ к этой базе.

На основании результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Удмуртии в отношении фигуранта возбудило уголовное дело по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное должностным лицом). Она водворена в изолятор временного содержания. Следствие продолжается. За совершение данного преступления грозит до 10 лет лишения свободы.