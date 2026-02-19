В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения погоды

Коммунальные и экстренные службы Ростова-на-Дону с 12:00 19 февраля до полудня 24 февраля переведены в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава города Александр Скрябин.

«Поручил провести противогололедную обработку улично-дорожной сети, мостов, путепроводов, спусков и подъемов. Особое внимание уделить тротуарам, остановкам, подходам к школам, детским садам и другим социальным объектам»,— отметил господин Скрябин.

Глава Ростова попросил жителей на время действия штормового предупреждения планировать свои передвижения по городу с учетом складывающейся обстановки.

По данным Росгидромета, в ближайшие дни в Ростове ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях в сочетании с сильным ветром до 20 м/с, в ночные и утренние часы возможны заморозки.

Наталья Белоштейн