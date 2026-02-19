Застройщику ЖК в Ростове отказано в льготном кредите на 50 млрд рублей

Правительство РФ отказало группе «Самолет», строящей в Ростове-на-Дону ЖК «Донские Легенды», в предоставлении льготного кредита в 50 млрд руб. За финансированием девелопер обращался в Минфин в начале февраля. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ», финансовое положение у застройщика не настолько критическое, чтобы предоставить ему прямую господдержку, но косвенная помощь все же будет оказана.

При этом в ГК «Самолет» сообщили, что на данный момент у них нет информации о решении властей. Косвенные меры поддержки компании могут утвердить на совещании рабочей группы в Минфине 20 февраля.

За финансовой помощью в правительство РФ ГК «Самолет» обратился в начале февраля 2026 года. Обращение за поддержкой к государству в компании объяснили попыткой оптимизировать финансирование ее бизнеса в рамках жесткой денежно-кредитной политики.

По данным ресурса kartoteka.ru, ПАО «ГК «Самолет» зарегистрировано в Красногорске Московской области в 2014 году. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Генеральным директором выступает Анна Акиньшина.

Наталья Белоштейн