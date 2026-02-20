Смешные деньги

Вчера в Москве прошел первый в этом году спектакль «Разговор с клоуном: в поисках радости». Актеры — специалисты АНО «Центр развития медицинской клоунады "Здесь с тобой"». А поставлен спектакль по книге создательницы АНО Лерики Лукиной. Хороший медицинский клоун помогает ребенку выздороветь и реабилитироваться. Но он не может всегда работать бесплатно, а благотворителей эта сфера мало интересует. Где найти средства? Спектакль только один из способов, которые придумала «Здесь с тобой».

Медицинская польза клоунов в стационарах — доказанный факт. Например, в большой работе «Медицинская клоунада для детей в больницах», которая подводит итог двух десятков более мелких исследований, утверждается: медицинские клоуны помогают не только снизить тревожность у детей и родителей, но и уменьшить болевой синдром. Еще одно исследование, опубликованное в журнале Nature, доказывает, что благодаря медицинским клоунам сокращается срок госпитализации. Фактически они экономят средства, потраченные на лечение.

В России про медицинских клоунов пока знают мало, говорит Лерика Лукина. Она пытается исправить ситуацию. Лерика окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства имени М. Н. Румянцева (Карандаша) и уже 13 лет приходит к детям в больницы. Она востребована, количество запросов из больниц растет. Но один клоун не может изменить систему.

В конце 2023 года Лерика создала АНО развития медицинской клоунады «Здесь с тобой». Ее специалисты ходят в детские и взрослые больницы, а недавно создали школу медицинских клоунов — многие, узнав, что существует такое направление, хотят попробовать. Лучших из выпускников Лерика обещает взять в свою команду.

Пару недель назад был первый отбор в школу, я на нем побывала — читайте репортаж и смотрите фото на сайте rusfond.ru.

Медицинский клоун должен работать регулярно, уверена Лерика, иначе быстро растеряешь все навыки. Но постоянные выходы — это работа, за которую хорошо бы получать соответствующую оплату.

На сайте АНО есть традиционная кнопка «Помочь», но «просто так», говорит Лерика, люди жертвуют мало. Нужны другие способы привлечь жертвователей. Два года назад Лерика написала и издала книгу с сотней историй из жизни медицинского клоуна «Этот путь начинается здесь». А затем по книге был поставлен спектакль. Билет — 2 тыс. руб., а если к билету прилагается книга — 3 тыс. Школа клоунов тоже платная — еще один фандрайзинговый инструмент. В прошлом году спектакль показали десять раз для нескольких сотен зрителей.

Но этого мало. Лерика договорилась о партнерстве с несколькими частными клиниками, среди которых «Медси» и Европейский медицинский центр. Они оплачивают работу клоунов из «Здесь с тобой». А выступления в государственных клиниках, Центре онкологии имени Блохина и Морозовской детской больнице Москвы бесплатны.

В 2025 году на расчетный счет АНО поступило 1,814 млн руб. 490 тыс. руб.— грант мэра Москвы. А 1,324 млн принесли спектакль, книга, немногие «просто пожертвования» и сотрудничество с коммерческими клиниками. В целом немного. Но эти деньги позволили организовать 210 выходов в лечебные учреждения — каждый длительностью два-три часа. Средняя ставка медицинского клоуна сейчас — 2 тыс. руб. за выход. Лерике удается платить своим клоунам за очень нелегкую и важную работу вдвое больше.

В России исследований о пользе медицинских клоунов нет. Зато есть примеры из книжки Лерики Лукиной — скажем, про то, как она просьбой «Научи меня ходить» помогла четырехлетней девочке начать реабилитацию после тяжелой онкологической операции. Девочке сейчас одиннадцать лет, они с Лерикой дружат до сих пор.

Жанна Фашаян, фотокорреспондент «Русфонд.Медиа»