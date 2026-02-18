На выставке «Воронежагрокомплекс-2026» расскажут о реализации программ льготного кредита

С 27 февраля 2026 года в Сити-парке «Град» пройдет XII межрегиональная агропромышленная выставка-семинар «Воронежагрокомплекс-2026», организованная Минсельхозом Воронежской области. Мероприятие посвящено вопросам господдержки сельского хозяйства, модернизации технического парка, внедрению беспилотных технологий и развитию органического производства. В рамках выставки планируется дегустация продукции местных производителей.

СберЛизинг примет участие в мероприятии и представит итоги реализации программ льготного лизинга, организованных ДОМ.РФ. Общий объем таких программ составит 380 млрд рублей до 2030 года. Компания обеспечивает сопровождение клиентов на всех этапах — от выбора техники до оформления сделки.

В выставке примут участие более 30 компаний, представляющих решения для агропромышленного сектора. Основное внимание будет уделено инновационным технологиям и доступу к финансированию для сельхозпроизводителей. Мероприятие также включает семинары и деловые встречи для обсуждения актуальных вызовов отрасли.