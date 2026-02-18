В Ставропольском крае скончался заслуженный тренер России Владимир Книга

В Ставропольском крае скончался заслуженный тренер России по тяжелой атлетике Владимир Книга. 20 апреля наставнику исполнилось бы 73 года. Об этом сообщило краевое министерство спорта.

Владимир Никитович получил звание Героя труда Ставрополья. Под его руководством ставрополец Андрей Чемеркин завоевал олимпийское золото в Атланте, подняв в толчке 260 кг и установив мировой рекорд.

Наставник пережил своего знаменитого воспитанника менее чем на полгода. Андрей Чемеркин ушел из жизни 12 сентября 2025 года в возрасте 53 лет, предположительно, от оторвавшегося тромба.

По данным краевого спортивного ведомства, Владимир Никитович посвятил тяжелой атлетике более 43 лет. Помимо Андрея Чемеркина за эти годы он подготовил около 260 спортсменов, среди которых два заслуженных мастера спорта России, четыре мастера спорта международного класса и шесть мастеров спорта.

Роман Лаврухин