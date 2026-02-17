Жительница Ярославля продала квартиру и отдала мошенникам 12 млн

В Ярославле полиция возбудила уголовное дело по факту мошенничество после заявления 77-летней местной жительницы, которая по указаниям аферистов продала квартиру в Московской области и отдала неизвестным 12 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Жительница Красноперекопского района сообщила, что впервые ей позвонили в августе 2025 года. Неизвестная представилась сотрудницей компании и предложила пенсионерке заключить договор телефонной связи на выгодных условиях. Для этого звонившая попросила жительницу Ярославля продиктовать паспортные данные.

После этого звонка потерпевшей стали звонить якобы сотрудники по экономической безопасности и финансовый юрист. Они сообщили, что на женщину оформили несколько кредитов, а в дальнейшем она может оказаться спонсором недружественного государства.

«Действуя в соответствии с поступающими указаниями, в течение нескольких месяцев пожилая женщина обналичила банковские счета, продала принадлежащую ей квартиру в Московской области и передала деньги "инкассаторам" и "курьерам". При этом женщина называла кодовые слова "победа", "морская чайка", "крейсер" и "орленок"»,— рассказали в УМВД, каким образом жительница потеряла 12 млн руб.

Алла Чижова