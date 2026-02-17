Соцсети множат одиночество

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Люди переживают длительные периоды отсутствия близости. В США, согласно данным общего соцопроса, каждый третий мужчина и каждая пятая женщина вели одиночный образ жизни в течение последнего года. Нейробиолог и психолог Дебра Со в своей книге называет это sextinction — люди на грани «сексуального вымирания».

Как минимум частично виноваты соцсети: идеализация недостижимо высоких стандартов заставила мужчин поверить, что влиятельные личности с миллионами подписчиков однажды проявят к ним интерес, а женщины стали ждать только очень богатых и атлетичных. Приложения для знакомств, где можно пролистывать сотни кандидатов, тоже непонятны с точки зрения эволюционной психологии. По словам Дебры Со, «выживание сильнейших» усилилось и вытесняет даже лучших из нас.

Оказалось также, что доступность откровенного контента в сети вовсе не безобидна: вероятно, разнообразные ролики вызывают долгосрочные последствия, искажая сексуальность молодого поколения. А ИИ-партнеры только усугубят этот эффект, рассуждает нейробиолог. Развитие технологий грозит спадом сексуальной активности и разрушением личных связей.

К этому добавляется пища с добавками и увлечение фармпрепаратами. Исследование университета Кюсю, организации Environment International и Aquatic Toxicology показало, что дикие рыбы, подвергшиеся воздействию противотревожных препаратов и антидепрессантов из сточных вод, демонстрировали измененное брачное поведение. Другие исследования указывали на подобные последствия от компонентов сои, передает New York Post.

В конечном счете людям необходимо не прятаться за экранами, а общаться лицом к лицу, чтобы вместе противостоять стрессам и повышать качество жизни. Фактически многие молодые люди осознают это, отказываясь от онлайн-инструментов в пользу реального общения. Бизнес этот запрос тоже может учесть.

Яна Лубнина