Банкротства физлиц в Волгоградской области подскочили на 28%

По итогам 2025 года в Волгоградской области зафиксирован резкий рост числа личных банкротств. Как сообщили в Арбитражном суде региона, количество заявлений о признании граждан несостоятельными увеличилось на 28,4% по сравнению с показателями 2024 года.

Фото: Арбитражный суд Волгоградской области

Если в 2024-м жители области подали 9,9 тыс. заявлений о банкротстве, то за 2025 год этот показатель достиг 12,75 тыс. Всего за год суд завершил производство по 9,35 тыс. делам о несостоятельности, что на 11% превышает результаты аналогичного периода прошлого года.

При этом общий объем поступивших в арбитраж исков и заявлений в 2025 году продемонстрировал незначительную динамику. Рост составил всего 3,1% — до 35,4 тыс. обращений.

Нина Шевченко