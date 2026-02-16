Волшебное путешествие отменяется

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Thierry PERRIN / HOA-QUI / Gamma-Rapho / Getty Images Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский / купить фото Следующая фотография 1 / 2 Фото: Thierry PERRIN / HOA-QUI / Gamma-Rapho / Getty Images Фото: Коммерсантъ / Александр Чернышевский / купить фото

В Шотландии может прекратить курсировать знаменитый поезд Jacobite Express. Звучит непривычно, но о нем знают все. Когда-то именно железнодорожный оператор Великобритании WCR (West Coast Railways) предоставил компании Warner Bros. локомотив и исторические вагоны для съемок серии фильмов о Гарри Поттере. Самый настоящий Хогвартс-экспресс перевозил поклонников романов Джоан Роулинг по живописному маршруту между городами Форт-Уильям и Маллай. Представьте: вокруг зеленые холмы, поезд выпускает пар над макушками деревьев, проезжая по старинному виадуку. Туристы последние два десятилетия ежедневно могли наслаждаться пейзажами западной Шотландии и ощущать себя юными волшебниками. Ежегодно поезд провозит около 70 тыс. пассажиров.

Но теперь экспресс оказался под угрозой исчезновения из-за финансовых проблем. Участники туристического рынка констатируют, что бронирование на предстоящий год пока не открыто. В компании ищут выход из ситуации.

Серьезными сложностями для Хогвартс-экспресса обернулся вердикт Высокого суда: в 2023 году компания-оператор оспорила требования об установке центральных замков на распашные двери вагонов, но проиграла. В итоге собственника обязали вложить в переоборудование состава 7 млн фунтов стерлингов, пишет шотландская редакция The Sun. А юристы сходятся во мнении, что это убийственная сумма для бизнеса. Британская экономика при этом потеряет еще больше — десятки миллионов фунтов стерлингов.

Поразительно, как формальное требование безопасности привело к риску гибели легенды. Кто не мечтал прокатиться на настоящем Хогвартс-экспрессе? И всего за 46 фунтов стерлингов (как пара поездок на такси по Москве по нынешним меркам). Хочется верить, что тренд на приключенческий туризм в 2026 году даст свои плоды, а среди крупных инвесторов найдутся поклонники магической франшизы.

Яна Лубнина