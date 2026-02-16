Ольга Авдеева прокомментировала случаи подростковой жестокости в Удмуртии

33 факта жестокого обращения детей друг к другу зарегистрировали в Удмуртии в 2025 году, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Удмуртии Ольга Авдеева на своей странице во ВКонтакте. Она высказалась о важности обсуждения фактов подростковой жестокости в обществе.

За год в соцсетях зафиксировали 218 сообщений по темам детская жестокость, агрессия подростков, буллинг, занятость детей вне школы, асоциальное поведение, нарушение ПДД, трудоустройство несовершеннолетних.

«Общество не может оставаться равнодушным к происшествиям с участием детей — их обсуждают в соцсетях, на ТВ и радио. Но важно быть предельно аккуратными: излишние детали могут спровоцировать подростков на повторение опасных действий или нездоровый интерес. Также нельзя забывать о защите персональных данных»,— отметила Ольга Авдеева.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что агрессия подростка — это не только его личная проблема, но и ответственность взрослых. Она отметила, что такое поведение говорит о глубинных причинах, которые необходимо выяснить, будь то насилие в семье или травля в школе.

Анастасия Лопатина