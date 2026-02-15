Главные новости за выходные 14–15 февраля

Начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов 15 февраля проинспектировал группировку войск «Центр» и заслушал доклады. Он заявил, что за первую половину февраля российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне СВО. По его словам, ВС России ведут наступление практически на всех направлениях

Замминистра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Россия на переговорах с США и европейскими странами готова обсуждать внешнее управление Украиной под эгидой ООН. По его словам, это «позволит провести на Украине демократические выборы» и «привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать» мирное соглашение. Он также заявил, что РФ готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования на Украине, если Киев примет решение о проведении выборов.

15 февраля регионы России подверглись массированному налету беспилотников. В ночь силы ПВО уничтожили 68 дронов, с 7:00 до 9:00 мск были перехвачены и уничтожены еще 88 беспилотников, с 9:00 по 13:00 мск — 102 дрона, с 13:00 мск до 18:00 мск — 123. На подлете к Москве за день было уничтожено 18 дронов.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры делегаций Соединенных Штатов, России и Украины пройдут в Женеве 17 февраля. Он подтвердил, что во встрече примут участие спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Суд в Москве арестовал экс-директора по закупкам и логистике в концерне «Калашников» Ксению Гращенкову. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

В Италии продолжаются XXV зимние Олимпийские игры. Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль. Он получил 291,58 баллов (94,44 за короткую программу + 198,264 за произвольную). Скелетонист Мэтт Уэстон принес сборной Великобритании первое золото. Конькобежец Джордан Штольц завоевал золото на 500 м, установив олимпийский рекорд. Американец преодолел дистанцию за 33,77 секунды. Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен взял золото в дисциплине гигантский слалом и принес своей стране первую в истории медаль зимних Олимпиад.

Прокуратура Армении возбудила уголовное дело против католикоса всех армян Гарегина II. Ему запрещено покидать страну.

