В Армении возбудили уголовное дело против католикоса всех армян

Прокуратура Армении возбудила уголовное дело против католикоса всех армян Гарегина II. Ему запрещено покидать страну. Об этом сообщил адвокат предстоятеля Армянской апостольской церкви Ара Зограбян.

Гарегин II (в центре)

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Фото: Александр Чернышевский, Коммерсантъ

Католикоса всех армян обвиняют в препятствовании исполнению судебного акта, связанного с бывшим главой Масиацотнской епархии Арманом Сарояном, которого ранее лишили сана, сообщил господин Зограбян в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Адвокат назвал запрет на выезд из Армении «попыткой сорвать предстоящее собрание епископов Армянской церкви в Австрии».

10 января католикос отстранил Армана Сарояна от должности предстоятеля Масиацотнской епархии ААЦ, а затем лишил его сана. Тот оспорил решение в судебном иске. Суд постановил, что ААЦ не может запретить Арману Сарояну исполнять полномочия главы епархии до вынесения окончательного решения. С начала расследования власти запретили покидать страну шести епископам, которые должны были участвовать 16–19 февраля в Архиерейском соборе в Австрии.

Отношения высшего руководства ААЦ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обострились в 2020 году во время армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Духовенство поддержало оппозиционные силы, обвинившие премьер-министра в потере контроля над Карабахом, а Гарегин II призвал премьер-министра уйти в отставку «во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических поворотов».

