Конькобежец Штольц установил второй олимпийский рекорд на Играх в Италии

Конькобежец Джордан Штольц завоевал золото Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо на 500 м, установив олимпийский рекорд. Американец преодолел дистанцию за 33,77 секунды.

Джордан Штольц

Джордан Штольц

Фото: David J. Phillip / AP

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Luca Bruno / AP

Фото: David J. Phillip / AP

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Джордан Штольц

Фото: David J. Phillip / AP

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Фото: Luca Bruno / AP

Фото: David J. Phillip / AP

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

До мирового рекорда, принадлежащего россиянину Павлу Кулижникову, ему не хватило 0,16 секунды. Прошлый олимпийский рекорд был установлен китайцем Гао Тинъюю (34,32 секунды) на Играх в Пекине.

Второе место занял нидерландец Йеннинг де Бо, отставание которого составило 0,11 секунды. Бронзу взял канадец Лоран Дюбрёй (+0,49).

21-летний Джордан Штольц завоевал второе золото Игр. Ранее он с олимпийским рекордом победил на дистанции 1000 м. Также американец является семикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях.

Таисия Орлова

