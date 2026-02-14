Конькобежец Штольц установил второй олимпийский рекорд на Играх в Италии
Конькобежец Джордан Штольц завоевал золото Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо на 500 м, установив олимпийский рекорд. Американец преодолел дистанцию за 33,77 секунды.
1 / 8
До мирового рекорда, принадлежащего россиянину Павлу Кулижникову, ему не хватило 0,16 секунды. Прошлый олимпийский рекорд был установлен китайцем Гао Тинъюю (34,32 секунды) на Играх в Пекине.
Второе место занял нидерландец Йеннинг де Бо, отставание которого составило 0,11 секунды. Бронзу взял канадец Лоран Дюбрёй (+0,49).
21-летний Джордан Штольц завоевал второе золото Игр. Ранее он с олимпийским рекордом победил на дистанции 1000 м. Также американец является семикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях.