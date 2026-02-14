Конькобежец Штольц установил второй олимпийский рекорд на Играх в Италии

Конькобежец Джордан Штольц завоевал золото Игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо на 500 м, установив олимпийский рекорд. Американец преодолел дистанцию за 33,77 секунды.

До мирового рекорда, принадлежащего россиянину Павлу Кулижникову, ему не хватило 0,16 секунды. Прошлый олимпийский рекорд был установлен китайцем Гао Тинъюю (34,32 секунды) на Играх в Пекине.

Второе место занял нидерландец Йеннинг де Бо, отставание которого составило 0,11 секунды. Бронзу взял канадец Лоран Дюбрёй (+0,49).

21-летний Джордан Штольц завоевал второе золото Игр. Ранее он с олимпийским рекордом победил на дистанции 1000 м. Также американец является семикратным чемпионом мира на отдельных дистанциях.

Таисия Орлова