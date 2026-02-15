Галузин: Россия готова обсуждать внешнее управление Украиной под эгидой ООН

Замминистра иностранных дел Михаил Галузин заявил, что Россия на переговорах с США и европейскими странами готова обсуждать внешнее управление Украиной под эгидой Организации Объединенных Наций (ООН).

Как напомнил господин Галузин в разговоре с ТАСС, в марте 2025 года президент России Владимир Путин предложил ввести на Украине внешнее управление для проведения выборов в стране. «Подобные прецеденты имели место в рамках миротворческой деятельности всемирной организации. В целом Россия готова обсудить с США, европейскими и другими странами возможность введения в Киеве временного внешнего управления»,— сказал он.

По словам замглавы МИД, введение внешнего управления «позволит провести на Украине демократические выборы» и «привести к власти дееспособное правительство, с которым можно было бы подписывать» мирное соглашение. При этом, как уточнил Михаил Галузин, единообразный механизм создания временных администраций формально не закреплен в ООН.

«Передача территорий под временное управление ООН обычно предполагает несколько этапов и требует соблюдения ряда условий»,— указал господин Галузин. Он указал, что первый шаг – достижение договоренностей между сторонами конфликта о передаче ООН полномочий по временному управлению.

Михаил Галузин добавил, что в последнее время идея введения внешнего управления на Украине в публичном поле фактически не обсуждается.