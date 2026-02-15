Силы ПВО за два часа сбили почти 90 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО с 7:00 до 9:00 мск перехватили и уничтожили 88 беспилотных летательных аппаратов ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России в Max.

Цели находились над Астраханской областью, Республикой Адыгеей, Брянской и Волгоградской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Минувшей ночью с 23:00 мск 14 февраля до 7:00 мск 15 февраля силы ПВО уничтожили 68 беспилотников ВСУ самолетного типа. Цели поражены над акваториями Азовского и Черного морей, Краснодарским краем, Крымом, Курской областью и Ставропольем.