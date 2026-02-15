Силы ПВО уничтожили более 100 беспилотников ВСУ за четыре часа

Средства противовоздушной обороны уничтожили 102 беспилотника ВСУ над регионами России с 9:00 по 13:00 мск, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

«Уничтожены 102 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Калужской, Тульской областей и Московского региона, в том числе три, летевших на Москву»,— говорится в сообщении ведомства.

По данным министерства, с 7:00 до 9:00 мск были перехвачены и уничтожены еще 88 беспилотников самолетного типа. В ночь с 23:00 мск 14 февраля до 7:00 мск 15 февраля силы ПВО уничтожили 68 дронов. Они были сбиты над акваториями Азовского и Черного морей, Краснодарским краем, Крымом, Курской областью и Ставропольским краем.