Горнолыжник Бротен принес Бразилии первую в истории медаль зимних Игр

Бразильский горнолыжник Лукас Пиньейро Бротен взял золото Игр в дисциплине гигантский слалом. Он принес своей стране первую в истории медаль зимних Олимпиад.

Бротен показал результат 2 минуты 25 секунд. Второе место занял швейцарец Марко Одерматт (+0,58 секунды). Третьим стал его соотечественник Лоик Мейяр (+1,17).

Лукасу Пиньейро Бротену 25 лет. Ранее он выступал за Норвегию. Перед началом сезона-2023/24 спортсмен объявил о завершении карьеры. Этот шаг связывали с конфликтом Бротена с норвежской федерацией. В марте 2024 года горнолыжник вернулся в спорт, но уже под флагом Бразилии. На счету Бротена шесть побед на этапах Кубка мира.

Таисия Орлова