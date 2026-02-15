Силы ПВО сбили 123 беспилотника над регионами России за пять часов

Средства ПВО уничтожили 123 беспилотника Вооруженных сил Украины над российской территорией, в том числе над Москвой. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны были сбиты с 13:00 до 18:00 мск. На подлете к Москве уничтожено 15 беспилотников. БПЛА также сбиты над Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской, Белгородской, Владимирской областями и Московским регионом. Точное число уничтоженных над каждым регионом беспилотников не уточняется.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 18 сбитых на подлете к городу БПЛА. Ограничения на работу временно вводились в аэропортах Внуково и Домодедово.