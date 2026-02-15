Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов проинспектировал группировку войск «Центр». Он заслушал доклады командующего и командиров по обстановке в зоне СВО. Об этом сообщает Минобороны России.

Подводя итоги работы, Валерий Герасимов отметил успехи группировки войск «Центр» во взятии под контроль территории Донецкой народной республики и поставил задачи на дальнейшие действия.

В завершение работы господин Герасимов вручил государственные награды наиболее отличившимся военнослужащим и поблагодарил их за мужество и отвагу, проявленные в ходе боевых действий.

Изначально в новости сообщалось: южная часть Димитрова перешла под контроль армии России; соединения и воинские части 2-й армии освободили населенные пункты Ровное, Рог и Гнатовку, примыкающие к Красноармейску с восточной стороны — однако позднее Минобороны аннулировало эту информацию.