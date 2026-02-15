Герасимов: ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне СВО

За первую половину февраля российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне СВО — это более 200 кв. км. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов

Фото: Пресс-служба Минобороны России Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов

Фото: Пресс-служба Минобороны России

«Группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей», — добавил господин Герасимов (цитата по «РИА Новости»).

Такие заявления Валерий Герасимов сделал во время инспекции группировки войск «Центр». Господин Герасимов заслушал доклады командующего и командиров по обстановке в зоне СВО.