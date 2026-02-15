Герасимов: ВС РФ взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне СВО
За первую половину февраля российские войска взяли под контроль 12 населенных пунктов в зоне СВО — это более 200 кв. км. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
Фото: Пресс-служба Минобороны России
«Группировка войск "Север" продолжает расширение полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей», — добавил господин Герасимов (цитата по «РИА Новости»).
Такие заявления Валерий Герасимов сделал во время инспекции группировки войск «Центр». Господин Герасимов заслушал доклады командующего и командиров по обстановке в зоне СВО.