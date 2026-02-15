Герасимов: ВС России ведут наступление практически на всех направлениях СВО

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов сообщил о продолжающемся наступлении российских войск практически на всех направлениях СВО на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России

Господин Герасимов отметил, что силы объединенной группировки сохраняют инициативу на линии боевого соприкосновения на всех направлениях СВО. Во время инспекции группировки войск «Центр» он дал оценку текущей оперативной обстановке, подчеркнув непрерывность выполнения поставленных задач.

«За две недели февраля, несмотря на суровые зимние условия, соединениями и воинскими частями объединенной группировки войск освобождено 12 населенных пунктов»,— сказал господин Герасимов (цитата по «РИА Новости»).

Российские войска продолжают взятие населенных пунктов Новый Донбасс и Белицкое, а также проводят успешные операции в Донецкой народной республике. Особое внимание глава Генштаба уделил взятию Красноармейска – стратегического города в ДНР. Взятие города, по его словам, стало ключевым этапом на пути освобождения всего Донбасса и подкрепило успешное продвижение войск.