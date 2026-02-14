Арестована бывшая директор концерна «Калашников» Гращенкова

Суд в Москве арестовал экс-директора по закупкам и логистике в концерне «Калашников» Ксению Гращенкову. Ей предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями.

В правоохранительных органах сообщили ТАСС, что речь идет об уголовном деле о многомиллионном мошенничестве при выполнении гособоронзаказа. Ксении Гращенковой предъявлено обвинение по статье о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа организованной группой, повлекшем тяжкие последствия (п. "а", "б" ч. 2 ст. 201.1 УК РФ).

В ноябре 2024 года управление СКР по Ивановской области возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) у концерна «Калашников». По версии следствия, представители одного из подрядчиков закупили в Китае детали «заведомо ниже сумм, установленных договорами подряда». Часть деталей они поставили концерну.