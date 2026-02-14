Рубио уточнил детали переговоров США, Украины и РФ в Женеве 17 февраля

Переговоры делегаций США, России и Украины пройдут в Женеве 17 февраля, подтвердил американский госсекретарь Марко Рубио. По его словам, состав участников встречи со стороны Штатов может измениться.

«Это может быть не та же самая группа людей (в состав делегации ранее входили спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональд Трампа Джаред Кушнер.—"Ъ") Послушайте, мы продолжим делать все возможное, чтобы сыграть свою роль в завершении этой войны»,— сказал господин Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности (письменную трансляцию вела газета The New York Times).

Госсекретарь США добавил, что число спорных вопросов по мирному урегулированию на Украине сузилось. При этом продолжается работа по самым сложным темам. Марко Рубио указал на усилия Вашингтона по завершению военных действий.

Отдельно господин Рубио отметил результативность прошедших в Абу-Даби трехсторонних переговоров. Первый раунд состоялся 23–24 января, второй — 4–5 февраля. По итогам второй встречи Москва и Киев договорились об обмене 314 военнопленными. Российскую делегацию на прошедших переговорах возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. Грядущие, по словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.