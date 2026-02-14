Скелетонист Мэтт Уэстон принес сборной Великобритании первое золото на Олимпиаде

Британец Мэтт Уэстон завоевал золото в соревнованиях по скелетону на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В сумме за четыре попытки он показал время 3 минуты 43,33 секунды.

В последнем заезде победитель, принесший сборной Великобритании первую награду на нынешней Олимпиаде, установил рекорд трассы. Серебро взял немец Аксель Юнг, отставший на 0,88 секунды. Бронзу — его соотечественник Кристофер Гротхер (+1,07).

Для 28-летнего Мэтта Уэстона это первая олимпийская медаль. На его счету два золота и четыре серебра чемпионатов мира.

Арнольд Кабанов