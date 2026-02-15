Главные анонсы 16–22 февраля

16 февраля, понедельник

В дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдет буддийский обряд очищения «Дугжууба».

АО КБ «Ситибанк» полностью прекращает проведение платежей в долларах США для всех клиентов.

В Санкт-Пельтене (Австрия) начнется епископское собрание Армянской апостольской церкви.

В Дубае начнутся игры теннисного турнира Dubai Duty Free Championships в категории WTA 1000.

В Денвере (США) откроется саммит Группы по наблюдению за Землей GEO Week.

17 февраля, вторник

В ряде стран с заходом солнца начнется священный для мусульман месяц Рамадан.

18 февраля, среда

В Москве состоится инвестфорум «Будущее рынка акций».

19 февраля, четверг

В Нью-Дели начнется саммит по искусственному интеллекту India — AI Impact Summit.

В Никосии откроется неформальное совещание министров торговли ЕС.

20 февраля, пятница

В Польше вступит в силу решение о выходе страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин.

21 февраля, суббота

В Париже откроется международная сельскохозяйственная выставка.

В Москве пройдет финал турнира «Кибергерои Москвы» по игре «Мир танков».

22 февраля, воскресенье

В Лондоне пройдет церемония награждения лауреатов премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.

В Лаосе пройдут выборы в Национальное собрание (парламент) и местные органы власти.