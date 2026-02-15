Главные анонсы 16–22 февраля
Важные и интересные события предстоящей недели
16 февраля, понедельник
В дацанах Буддийской традиционной Сангхи России пройдет буддийский обряд очищения «Дугжууба».
АО КБ «Ситибанк» полностью прекращает проведение платежей в долларах США для всех клиентов.
В Санкт-Пельтене (Австрия) начнется епископское собрание Армянской апостольской церкви.
В Дубае начнутся игры теннисного турнира Dubai Duty Free Championships в категории WTA 1000.
В Денвере (США) откроется саммит Группы по наблюдению за Землей GEO Week.
17 февраля, вторник
В ряде стран с заходом солнца начнется священный для мусульман месяц Рамадан.
18 февраля, среда
В Москве состоится инвестфорум «Будущее рынка акций».
19 февраля, четверг
В Нью-Дели начнется саммит по искусственному интеллекту India — AI Impact Summit.
В Никосии откроется неформальное совещание министров торговли ЕС.
20 февраля, пятница
В Польше вступит в силу решение о выходе страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин.
21 февраля, суббота
В Париже откроется международная сельскохозяйственная выставка.
В Москве пройдет финал турнира «Кибергерои Москвы» по игре «Мир танков».
22 февраля, воскресенье
В Лондоне пройдет церемония награждения лауреатов премии Британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA.
В Лаосе пройдут выборы в Национальное собрание (парламент) и местные органы власти.