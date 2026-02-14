Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом

Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Он получил 291,58 баллов (94,44 за короткую программу + 198,264 за произвольную).

Фото: Yara Nardi / Reuters

Второе место занял японец Юма Кагияма, получивший за свое выступление 280,06 балла (103,07 + 176,99). Бронзовым призером стал его соотечественник Сюн Сато (274,90; 88,70 + 186,20). Российский фигурист Петр Гуменник финишировал на шестом месте (271,21; 86,72 + 184,49).

Двукратный чемпион мира Илья Малинин, лидировавший после короткой программы (108,16), занял лишь восьмое место. В произвольной (156,33) он дважды упал. Из запланированных семи четырехоборотных прыжков без ошибок были исполнены только три.

Михаилу Шайдорову 21 год. На его счету серебро чемпионата мира (2025), также он является победителем чемпионата четырех континентов (2025). Спортсмен принес сборной Казахстана первую медаль на Играх в Италии.

Ранее из казахстанских фигуристов обладателем олимпийской медали становился только Денис Тен. На Играх 2014 года он завоевал бронзу.

Таисия Орлова