Рубио подтвердил участие Уиткоффа и Кушнера в переговорах по Украине в Женеве

В трехсторонних переговорах по Украине в Женеве поучаствуют спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, подтвердил госсекретарь Марко Рубио. Встреча пройдет 17 февраля.

Марко Рубио

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

«Наши переговорщики, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, посвятили этому огромное количество времени, и во вторник у них снова будут встречи»,— рассказал госсекретарь в интервью Bloomberg на Мюнхенской конференции по безопасности.

О том, что господа Уиткофф и Кушнер примут участие в переговорах с Россией и Украиной, сообщали источники Reuters. Российскую делегацию возглавит помощник президента Владимир Мединский, в переговорную группу страны войдет не менее 15 человек. Марко Рубио говорил, что число спорных вопросов по мирному урегулированию сузилось, и ведется работа по самым сложным темам.

