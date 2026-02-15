Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Галузин: Россия готова не наносить удары в день выборов на Украине

Россия готова обеспечить отсутствие ударов в день голосования на Украине, если Киев примет решение о проведении выборов. Об этом в интервью ТАСС сообщил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Но пока о практической организации голосования на Украине речь не идет»,— уточнил господин Галузин. Вместе с тем он напомнил об атаках БПЛА ВСУ по российской территории во время выборов в марте 2024 года.

«Киев всячески пытался сорвать электоральный процесс в прифронтовых регионах, не гнушаясь прибегать к использованию террористических методов и совершению диверсий»,— добавил замглавы российского МИДа.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть прекращение ударов вглубь Украины в день голосования при проведении выборов. По его словам, 5–10 млн украинцев, проживающих в России, должны «иметь право голоса».

