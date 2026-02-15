Пропавшую жительницу поселка Зауральский нашли погибшей

В Челябинской области завершили поиски жительницы поселка Зауральский, пропавшей 2 февраля. Девушку нашли погибшей, сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт».

За время поисков добровольцы прошли более 2,2 тыс. км и осмотрели территорию площадью свыше 260 кв. м. В мероприятиях участвовали около 400 человек. Кроме того, при поисках использовали беспилотники, кинологические группы, снегоходы и автомобили.

19-летняя жительница поселка Зауральский пропала 2 февраля. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в этот день она вышла из дома и не вернулась. Последний раз ее зафиксировала камера подъезда, больше информации о ее местонахождении не было. В управлении Следственного комитета РФ по Челябинской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Глава центрального аппарата Александр Бастрыкин также потребовал доклад по результатам поиска и расследования.