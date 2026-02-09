Глава СКР проконтролирует поиск пропавшей в Челябинской области девушки

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного после пропажи 19-летней жительницы поселка Зауральский в Челябинской области. Следователи не исключают версию убийства, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным Поисково-спасательной службы региона, девушка пропала 2 февраля. В этот день она вышла из дома и не вернулась. В последний раз видеокамера зафиксировала ее в подъезде, на сегодняшний день о ее местонахождении больше ничего неизвестно. В выходные дни спасатели обследовали ближайшие населенные пункты в районе поселка Зауральский, территорию Березняковского ГОКа, линию электропередачи от поселка Депутатский до села Таянды. В поисках принимают участие волонтеры «ЛизаАлерт» и «Легион-СПАС», операторы БПЛА, сотрудники полиции и пожарной части.

В региональном управлении СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Доклад о результатах расследования в столицу направит исполняющий обязанности руководителя ведомства Константин Правосудов.

Ольга Воробьева