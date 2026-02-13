Зарубежные СМИ: Что предлагает Москва Вашингтону в рамках «плана Дмитриева»?

Следующий раунд переговоров по Украине пройдет в Женеве 17-18 февраля, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Тем временем Bloomberg пишет, что Россия может вернуться к доллару в рамках экономического партнерства с США. Это один из семи пунктов, которые входят в так называемый план Дмитриева, отмечает агентство, которому якобы стали известны подробности документа. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Меморандум предполагает, что экономическое сотрудничество расширится. План может предполагать сделки на $12 трлн, прежде сообщал Владимир Зеленский, ссылаясь на источники в разведке. Тем временем The Atlantic со ссылкой на советника украинского президента сообщает, что Киев якобы может согласиться уйти с оставшейся территории Донбасса.

В подготовленном документе подробно изложены семь пунктов, пишет Bloomberg. Первый касается долгосрочных контрактов на модернизацию российского авиапарка и возможного американского участия в производстве. Следом идет создание совместных предприятий по добычи нефти и СПГ, в том числе и в Арктике. В нем подчеркивается учет предыдущих инвестиций США и возможность компенсации убытков.

Третий пункт — льготные условия для тех американских компаний, которые захотят вернуться на российский рынок. Есть пункт по ядерной энергетике и проектам в сфере искусственного интеллекта. Финансовый аспект касается возвращения к долларовой системе расчетов, в том числе для операций с энергоносителями. Также предлагается сотрудничество в области редких металлов: лития, меди, никеля и платины. И отдельным пунктом значится совместное продвижение ископаемого топлива как альтернативы климатической повестке.

Впрочем, собеседники Bloomberg указывают, что реализация таких планов может зависеть от общей внешнеполитической ситуации и самое главное — от прогресса в урегулировании конфликта на Украине.

Тем временем два советника Владимира Зеленского сообщили The Atlantic, что он может пойти на самую тяжелую уступку — отказаться от контроля над Донбассом. Якобы после переговоров в Абу-Даби ему сообщили, что администрация Дональда Трампа «теряет терпение». И окружение украинского лидера начинает беспокоиться, что окно возможностей для заключения мира закрывается, а им хотелось бы урегулировать конфликт до весны, чтобы боевые действия не растянулись еще на долгие годы.

Чтобы легитимизировать компромисс, в Киеве рассматривают возможность проведения референдума весной. То, что он может состояться The Atlantic подтвердил сам Зеленский. Но Украина, по его словами, никогда не пойдет на унизительные для страны соглашения. А один из ключевых факторов — по-прежнему гарантии безопасности для Киева от европейских союзников.

Накануне генсек НАТО Марк Рютте, выступая на пресс-конференции с министрами обороны альянса, пообещал продолжить финансово помогать Киеву. Конкретную сумму он не назвал, но, как пишет Reuters, речь о сотнях миллионах долларов, которые пойдут на инициативу «Приоритетный список потребностей Украины». Он охватывает как поставки оружия, так и обучение военных.