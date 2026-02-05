Две проблемы и 314 договоренностей

В Абу-Даби 4–5 февраля прошел второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и США. Как заверил госсекретарь США Марко Рубио, к этой встрече количество спорных вопросов в рамках украинского урегулирования значительно сократилось, но остались самые сложные из них. Речь о территориальном вопросе и гарантиях безопасности, которые Украина хочет получить от Запада. Участники переговоров рассказывали журналистам о «деловой атмосфере», но к прорывам это пока не привело. Единственное, чем мог похвастаться спецпосланник президента США Стив Уиткофф, это договоренность о российско-украинском обмене 314 военнопленными. Обмен состоялся в тот же день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единственное, чем могли похвастаться участники переговоров в Абу-Даби, это обмен пленными между Россией и Украиной, хотя и это было наверняка согласовано заранее

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters Единственное, чем могли похвастаться участники переговоров в Абу-Даби, это обмен пленными между Россией и Украиной, хотя и это было наверняка согласовано заранее

Фото: UAE Ministry of Foreign Affairs / Handout / Reuters

Консультации рабочей группы по вопросам безопасности начались 4 февраля в трехстороннем формате, после чего работа продолжилась в рамках отдельных групп по направлениям, а затем наступил этап «синхронизации позиций». Следующим утром переговорщики собрались вновь.

Как и в ходе первого раунда, состоявшегося 23–24 января, конкретики насчет того, что происходит на переговорах, поначалу было немного. «Закрытый режим позитивно влияет на ход дискуссий»,— пояснил «РИА Новости» источник в Абу-Даби.

А собеседник ТАСС выразился так: «Безусловно (на переговорах.— “Ъ”), не без разногласий. Но атмосфера более деловая, чем на всех прошлых встречах».

О продвижении вперед рассказал и спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, выступая утром 5 февраля в эфире «России 1».

Схожим образом происходящее комментировала и украинская сторона. По итогам первого дня глава делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал проделанную работу «содержательной и продуктивной, с акцентом на конкретные шаги и практические решения».

На то, о чем именно идет речь, намекнул президент Украины Владимир Зеленский. Он анонсировал обмен военнопленными «в ближайшее время». 5 февраля, когда переговоры уже завершились, один из их участников с американской стороны, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, написал в соцсети X: «Сегодня делегации из США, Украины и России договорились об обмене 314 военнопленными». Предыдущий обмен состоялся 2 октября: на родину вернулись по 185 военных с каждой стороны и по 20 гражданских лиц.

Новые договоренности тотчас же были реализованы на практике. «5 февраля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 157 российских военнослужащих. Взамен переданы 157 военнопленных ВСУ»,— рассказали в Минобороны РФ. И отметили, что также возвращены трое гражданских — незаконно удерживавшиеся Украиной жители Курской области. В министерстве особо отметили, что «посреднические усилия гуманитарного характера оказали ОАЭ и США».

Что же касается самых принципиальных вопросов урегулирования — о статусе Донбасса и о гарантиях безопасности Украине, то заявления, звучавшие в эти дни, не настраивали на скорое достижение прорывных договоренностей. К примеру, 3 февраля глава МИД Украины Андрей Сибига констатировал: «Никаких формул, подвергающих сомнению территориальную целостность или суверенитет государства, быть не может». Тем временем источник ТАСС, близкий к переговорам в Абу-Даби, заявил: Москва видит частью «большого договора» признание Донбасса российским всеми странами, «этот аспект очень важен».

Тем временем министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью RT прокомментировал предложения Запада насчет гарантий безопасности. Он отметил: если украинцы отправились в Абу-Даби с идеями, которые 3 февраля высказал с трибуны Верховной рады генсек НАТО Марк Рютте, то это в очередной раз доказывало, что «Зеленскому не нужен мир».

Находясь в Киеве, Марк Рютте перечислил «три уровня» гарантий безопасности:

укрепление украинской армии,

задействование так называемой коалиции желающих

и поддержка США.

«Как только будет заключено мирное соглашение, сразу же (на Украине.— “Ъ”) появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка в море от тех стран в НАТО, кто согласился»,— пообещал он.

В МИД РФ ранее не раз заявляли, что любой сценарий размещения войск государств—членов НАТО на Украине категорически неприемлем. «Мы не допустим размещения войск ни одной страны—члена НАТО на территории Украины, поскольку это будет очередная линия атаки на Россию»,— подтвердил эту позицию 4 февраля в интервью британскому телеканалу Channel 4 посол РФ в Лондоне Андрей Келин. А официальный представитель российского МИДа Мария Захарова уточнила, что военнослужащие стран «коалиции желающих», которых Европа планирует отправить на Украину, будут рассматриваться в качестве законной военной цели.

В Москве акцентируют внимание на том, что роль США в нынешнем переговорном процессе позитивна (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил признательность американским переговорщикам, «оказывающим добрые услуги по проведению трехсторонних переговоров»), а вот позиция остального Запада максимально неконструктивна. «Мы поддержали предложения США (по украинскому урегулированию.— “Ъ”), а европейцы немедленно помчались в Вашингтон, чтобы перетасовать, изменить американскую инициативу, которая была одобрена президентом России Владимиром Путиным. И они все еще стараются переиначить эту инициативу»,— рассказал Сергей Лавров в интервью RT. О том, что «разжигатели войны» из Европы по-прежнему пытаются помешать мирному процессу, заявил в комментарии «России 1» и Кирилл Дмитриев. Как рассказал агентству ТАСС неназванный западный источник, Европа предприняла ряд попыток присоединиться к переговорам в Абу-Даби, но в итоге новых участников за столом переговоров не появилось.

Вероятно, эти «старания» и «попытки» продолжатся и дальше. По итогам второго дня переговоров о прорывах объявлено не было. Стив Уиткофф лишь отметил, что «обсуждения продолжатся, в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс». Даты следующей встречи еще только предстоит согласовать.

В Вашингтоне заранее давали понять, что в любом случае отчаиваться не стоит. «Одна из вещей, которые нужно понимать относительно прекращения вооруженных конфликтов, заключается в том, что зачастую ситуация кажется совершенно безнадежной, пока не произойдет — порой совершенно неожиданно — прорыв,— заявил журналистам 4 февраля госсекретарь США Марко Рубио.— Такова была ситуация с сектором Газа, когда многие думали, что ситуация безнадежна, а мы продолжали давить и давить». В итоге, по словам главы американской дипломатии, обстоятельства сложились удачным образом и урегулирование стало возможным. Так что, как следовало из выступления Рубио, его шеф Дональд Трамп еще вполне может пополнить свою копилку громких миротворческих успехов.

Николай Амелин