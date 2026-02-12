Девелоперам удерживают планку

Активность на рынке жилищного строительства в текущем году снизится из-за сокращения маржинальности проектов. Однако в Самарской области не планируют уменьшать план по сдаче многоквартирных домов.

За 2025 год в Самарской области ввели в эксплуатацию 1,669 млн кв.м жилья. Из этого объема более 0,997 млн составило индивидуальное жилищное строительство. По сравнению с 2024 годом показатель сдачи снизился на 0,334 млн кв.м.

В январе стало известно, что в региональном правительстве рассчитывают не снижать объем ввода. Как заявлял врио министра строительства области Александр Фомин, плановый показатель на текущий год равен 1,69 млн кв. м. Чтобы немного превысить прошлогодний объем ввода, минстрой будет ежемесячно проводить мониторинг всех площадок, что позволит сокращать сроки сдачи объектов, говорили в ведомстве.

Однако сохранять стабильный ввод многоквартирного жилья в области становится все сложнее. Застройщики откладывают новые проекты. Это отражается на количестве выданных разрешений на строительство, которое уменьшается с 2024 года. Так, на февраль 2024 года действовало 96 разрешений, в 2025 году – 95, а в 2026 году – 88.

Объем строительства многоквартирных домов за минувший год также уменьшился. Если в начале 2025 года возводилось 1,805 млн кв. м жилья в многоквартирных домах, то спустя год строится почти на 300 тыс. кв. м меньше. Эти данные опубликованы в Единой информационной системе жилищного строительства (ЕИСЖС).

Сокращение объемов сдачи многоквартирного жилья ожидается в 2026 году по всей России. По оценке компании «Яков и партнеры» и Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ.РФ), ввод домов упадет с 46 млн до 41 млн кв. м. На показатель будут влиять два основных макроэкономических фактора: падение спроса и рост себестоимости строительства. «Рост доходов не компенсирует подорожание денег, а уверенность покупателей снижается. Низкая доступность финансирования снижает инвестиции в покупку новых площадок, откладывая старт новых проектов. При этом растут затраты на оплату труда, банковское сопровождение и создание социальной инфраструктуры, что увеличивает себестоимость и снижает маржинальность проектов даже при увеличивающихся ценах на недвижимость»,— говорится в исследовании «Яков и партнеры» и ЕРЗ. Востребованными в новых условиях будут проекты на высокой степени готовности, объекты с гибкими финансовыми условиями сделок, а также дома от проверенных и надежных девелоперов, добавляют эксперты исследования.

Собеседники издания не исключают, что основной спад в жилищном строительстве можно ожидать в 2027 году. Основатель инжиниринговой компании «Элемент», член правления ассоциации «Нотех» Алексей Лукьянчиков полагает, что снижение объема строящегося жилья в Самарской области можно рассматривать не как разовую просадку, а как проявление смены цикла на рынке. «В 2026 году падение показателя будет умеренным, поскольку значительная часть объектов находится в активной стадии строительства и будет доведена до ввода. А вот в 2027 году эффект снижения числа разрешений и сокращения проектного портфеля может проявиться сильнее, начнет ощущаться дефицит новых стартов. Это означает, что регион может выйти на ввод ниже уровня 2025 года. В 2027 году при отсутствии разворота по разрешительной и финансовой модели снижение может закрепиться. Рост цен возможен только там, где его поддерживает платежеспособный спрос. Поэтому сокращение предложения может дать ценовое давление вверх, но оно будет локальным и неравномерным»,— комментирует Алексей Лукьянчиков.

По мнению основателя компании Heartwood Игната Ситникова, плановый ориентир по вводу жилья на 2026 год на уровне 1,69 млн кв. м реалистичен. «В 2025 году выданы разрешения на строительство жилья площадью свыше 345 тыс. кв. м, что создает основу для стабилизации объемов в 2026 году и последующий прирост в 2027 году. Показатель будет достигаться за счет завершения проектов, одобренных в предыдущие периоды. На 2027 год динамика может измениться в положительную сторону благодаря начинающейся нормализации ипотечного рынка»,— прогнозирует эксперт.

Рынок сжимается

За 2025 год в Самарской области сократилось количество застройщиков: с 74 до 70 компаний. Лидеры регионального рынка также уменьшили объемы строительства.

У крупнейшего регионального девелопера — группы «Новый Дон» на февраль 2026 года площадь строящегося жилья составляла 341 тыс. Площадь возводимых домов у холдинга «Древо» снизилась с 214 тыс. до 175 тыс. кв.м.

На третьем месте по объемам строительства по итогам 2025 года оказалась воронежская группа «Развитие», в портфеле которой сегодня 73 тыс. кв. м. Экспансию на областной рынок девелопер начал в 2023 году, когда приобрел проблемный недострой в п. Мехзавод Самары. А в 2024-2025 годах «Развитие» выкупило еще две площадки с проблемными объектами долевого строительства на территории областного центра.

Из числа основных игроков строительного рынка в минувшем году вышел холдинг «Глобал Вижн» Геннадия Суркова. Компания возводит микрорайон Амград в Куйбышевском районе города. Последние три года объем сдачи домов в этом проекте снижался. В 2023 году «ГВ Девелопмент» входил в четверку крупнейших застройщиков в области с площадью 98 тыс. кв. м. А к февралю нынешнего года компания возводила 39 тыс. кв. м жилья. В начале 2025 года стало известно, что холдинг намерен реализовать масштабный проект в Челябинске. Там группа приобрела участок площадью 33, 3 га под комплексную застройку. В течение 12 лет самарская компания планирует возвести в городе 248 тыс. кв. м жилья.

В 2025 — начале 2026 годах не изменилась площадь строящегося жилья у группы «Трансгруз», одной из наиболее опытных на местном рынке. На февраль 2026 года и год назад портфель девелопера включал по 68 тыс. кв. м. В Самаре предприятие возводит жилой комплекс в Октябрьском районе.