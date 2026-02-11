Судья в отставке из Коми обвиняется в незаконном получении 7 млн рублей

Уголовное дело возбуждено в отношении судьи Ухтинского городского суда Республики Коми в отставке Галины Найдиной. Она обвиняется в незаконном получении свыше 7 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат) возбуждено главой ведомства Александром Бастрыкиным с согласия Высшей квалификационной коллегии судей РФ. Госпожа Найдина переехала из Ухты в Тверскую область, но не сообщила об этом в установленном порядке. Она продолжала получать компенсации за работу в условиях Крайнего Севера, несмотря на потерю такого права.

С февраля 2014 года по сентябрь 2019-го таким образом Галина Найдина получила более 7 млн рублей. По делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех деталей преступления и закрепление доказательственной базы.

Татьяна Титаева