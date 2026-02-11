В Удмуртии появится 2,3 тысячи новых контейнеров для отходов

Регоператор Удмуртии «САХ» закупает 2,3 тыс. серых контейнеров для смешанных отходов, которые заменят темно-зеленые баки, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Баки меняют по всей России. В серые можно будет выкидывать смешанные отходы, а в синие — рассортированные. Новые контейнеры будут установлены с апреля на новых площадках в городах и селах, а также на местах, где старые баки пришли в негодность.

Анастасия Лопатина