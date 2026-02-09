Курорт «Роза Хутор» вошел в топ горнолыжных курортов России

Горнолыжный курорт «Роза Хутор», расположенный в Сочи, вошел в число лучших горнолыжных курортов России по итогам аналитического исследования, проведенного геосервисом 2ГИС совместно с сервисом бронирования «Отелло». Эксперты оценивали сложность и протяженность трасс на наиболее популярных курортах страны, сопоставляя их с уровнем подготовки туристов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

По результатам анализа «Роза Хутор» был отмечен как один из наиболее универсальных курортов, подходящих как для начинающих лыжников, так и для уверенно катающихся спортсменов. Курорт вошел в число лидеров по доле зеленых трасс, ориентированных на новичков, а также оказался в топе по протяженности трасс различных уровней сложности. В частности, на «Розе Хутор» зафиксированы одни из самых длинных в стране трасс среди популярных курортов — синяя протяженностью 7,2 км, красная длиной 4,5 км и черная трасса, достигающая 4,6 км.

Аналитики отмечают, что сбалансированная структура трасс делает курорт удобным для семейного отдыха и поездок в составе групп с разным уровнем подготовки. По этому показателю «Роза Хутор» вошел в пятерку курортов с наиболее равномерным распределением спусков по сложности наряду с «Архызом», «Манжероком», «Шерегешем» и «Золотой долиной».

Дополнительные данные опроса сервиса «Отелло», проведенного в ноябре 2025 года, показывают, что большинство горнолыжников в России предпочитают трассы среднего уровня сложности, что также соответствует профилю «Розы Хутор». Курорт сочетает развитую инфраструктуру, разнообразие маршрутов и протяженные спуски, что укрепляет его позиции как одного из ключевых центров горнолыжного туризма в стране.

Эксперты подчеркивают, что включение «Розы Хутор» в топ российских курортов отражает устойчивый спрос на универсальные площадки для зимнего отдыха и подтверждает высокий статус сочинского горного кластера на туристической карте России.

Мария Удовик