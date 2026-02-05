Самый дорогой лот курортной недвижимости на Кубани оценивается в 1,4 млрд рублей

Самый дорогой лот курортной недвижимости, представленный в открытой продаже в Краснодарском крае, оценивается в 1,4 млрд руб. Речь идет об объекте площадью 628,9 кв. м в одном из элитных жилых комплексов Сочи, сообщили РБК Краснодар в системе мониторинга и аналитики недвижимости bnMAP.pro. Аналитики изучили предложения готовых квартир и курортной недвижимости во всех проектах, находящихся в экспозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По оценке директора департамента зарубежной и курортной недвижимости NF Group Анны Лариной, стоимость квадратного метра в наиболее дорогих объектах курортной недвижимости региона варьируется от 1 млн до 3 млн руб., при этом все подобные «штучные» лоты сосредоточены в Сочи. Самым дорогим проектом в продаже в 2026 году эксперт называет элитный комплекс Mantera Seaview Residence, где средняя цена достигает около 3 млн руб. за кв. м. Для сравнения, на старте продаж в 2021 году «квадрат» там стоил 1–1,5 млн руб.

В гостинице Grand Cascade в Сочи стоимость квадратного метра оценивается в 2,2 млн руб. против 1–1,2 млн руб. на начальном этапе проекта. В жилом комплексе Reef Residence цена к 2026 году выросла до 2 млн руб. за кв. м, тогда как в 2019 году стартовый уровень составлял около 1 млн руб. и был рекордным для города. Аналогичный ценовой уровень — около 2 млн руб. за кв. м — сформировался в премиальном отеле Livingston Grand Resort&Spa, где на старте продаж в 2023 году стоимость не превышала 1 млн руб.

Продажи в гостиничном комплексе Palazzo De Agoy Grand Hotel, Resort & Spa by Domina начались в 2025 году со средней ценой порядка 700 тыс. руб. за кв. м. К февралю текущего года она выросла до 940 тыс.–1 млн руб., отмечает Анна Ларина.

В целом средняя стоимость курортной недвижимости в Краснодарском крае по итогам 2025 года увеличилась на 8–12%, а в прибрежных локациях — до 15%, сообщила коммерческий директор Parade Development Тамара Коломийцева. По ее прогнозу, при базовом сценарии в 2026 году цены в сегменте элитной курортной недвижимости региона могут вырасти еще на 8–15%.

Вячеслав Рыжков