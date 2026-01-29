Кубань вошла в топ-3 регионов РФ по количеству зарегистрированных автомобилей

Краснодарский край занял третье место в России по числу зарегистрированных легковых автомобилей. По данным МВД, в 2025 году в собственности россиян находилось более 52,8 млн таких машин, из которых 2,445 млн были зарегистрированы на Кубани, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Большее количество автомобилей зафиксировано лишь в Москве, где насчитывается 4,191 млн легковых машин, и в Московской области с показателем 3,209 млн. В пятерку регионов-лидеров также вошли Санкт-Петербург (1,888 млн автомобилей) и Татарстан (1,827 млн).

В то же время в ряде субъектов отмечено заметное сокращение автопарка. Наиболее существенное снижение — более чем на 20% — зафиксировано в Волгоградской области, где число легковушек сократилось с 1,123 млн до 862,9 тыс., а также в Новосибирской области — с 1,067 млн до 862 тыс.

Минимальное количество зарегистрированных легковых автомобилей, по данным агентства, отмечено в Ненецком автономном округе (около 13 тыс.) и Чукотском автономном округе (порядка 10 тыс.).

Вячеслав Рыжков