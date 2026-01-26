Главные новости за 26 января: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. 26 января президент вместе с верховным правителем Малайзии султаном Ибрагимом осмотрел экспозицию Эрмитажа в сопровождении генерального директора музея Михаила Пиотровского. После этого лидеры стран пообщались в формате рабочего завтрака. Далее глава государства встретился с губернатором Петербурга Александром Бегловым и главой Ленобласти Александром Дрозденко. На следующий день Владимир Путин примет участие в мемориальных мероприятиях, приуроченных к годовщине снятия блокады Ленинграда.

Время обслуживания пассажиров в аэропорту Пулково увеличилось из-за сбоя в системе бронирования и регистрации «Леонардо». В «Ростехе» возложили ответственность за ситуацию на провайдера — компанию «Сирена Трэвел». Впоследствии работу систем регистрации восстановили. В авиагавани открыли дополнительные стойки регистрации, чтобы ускорить нормализацию работы.

Полное восстановление энергоинфраструктуры в Мурманской области потребует около недели, а подключение потребителей по временной схеме может занять не менее суток, заявил глава региона Андрей Чибис. На этом фоне проезд в автобусах и троллейбусах Мурманска и Североморска, а также между ними, решили сделать бесплатным до восстановления энергоснабжения.

Банк «Санкт-Петербург» опубликовал предварительные итоги 2025 года по РСБУ. Финансовые результаты оказались неоднозначными: чистая прибыль банка снизилась более чем на 20%, хотя ключевые операционные показатели, такие как процентный доход и объем кредитного портфеля, продемонстрировали уверенный рост.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти в феврале 2026 года рассмотрит заявление налоговой службы о банкротстве ООО «Компания “НК-Сити”» из-за долга в 7,72 млн рублей. В 2023 году организация выиграла тендер на строительство здания для Мариинского театра по цене 273,59 млн рублей. Несмотря на получение полной суммы по контракту, организация выполнила работы лишь на 140,7 млн рублей и неоднократно получала от заказчика штрафы за нарушения.

Дочерняя компания германского энергоконцерна Uniper — Lubmin-Brandov Gastransport GmbH — начала арбитражное разбирательство в Женеве против «Газпром экспорта». Компания требует взыскать 45,2 млн евро по договору 2021 года о транспортировке газа по газопроводу OPAL — сухопутному продолжению «Северного потока», где у Uniper находится 20% доля.

Сотрудники полиции изъяли спецтехнику, сгружавшую отходы в карьер под Выборгом, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее руководство двух компаний арестовали по делу о незаконном захоронении отходов в этом карьере.

Пустующий торговый центр Welcome в центре Выборга, который уже несколько лет не может найти нового владельца, вновь выставлен на торги в рамках банкротства компании-собственника. Суммарная стоимость здания площадью 12,27 тыс. кв. м и земельных участков оценивается в 437,7 млн рублей, однако дата торгов пока не назначена.

ПАО «Газпром» подало апелляцию на решение суда, отказавшего компании в возврате 3,456 млрд рублей, уплаченных в качестве налога на имущество за «Лахта Центр». Следующее заседание 13-го Арбитражного апелляционного суда по этому делу назначено на 3 февраля. Подробнее о споре — в материале «"Газпрому" отказали в льготах».

Верховный суд Республики Коми изменил меру пресечения для преподавателя учебного центра МВД Владимира Опарина, обвиняемого по делу о взрыве и пожаре, унесших жизни двух человек. Ранее избранный Сыктывкарским городским судом домашний арест отменен, теперь Опарин будет содержаться под стражей в СИЗО.