Полиция изъяла спецтехнику компании, свозившей отходы в карьер под Выборгом

Сотрудники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изъяли и арестовали спецтехнику, сгружавшую отходы в карьер под Выборгом, сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее руководство двух компаний арестовали по делу о незаконном вывозе отходов в карьер «Воронцовское-2».

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Правоохранители обнаружили работавшие бульдозер и три самосвала в ходе выездного осмотра. Принятие мер лишило участников незаконной схемы технической возможности продолжать вывоз и складирование строительного мусора, заявили в МВД.

На прошлой неделе Приморский райсуд Петербурга заключил под стражу учредителя и руководящий состав ООО «Цементно-бетонные изделия» и генерального директора ООО «Воронцовское». Их обвинили в хищении более 380 млн рублей, выделенных АО «Метрострой Северной Столицы» в рамках госконтракта на вывоз строительного мусора, и незаконном захоронении отходов II–V классов опасности на поверхности песчаного карьера «Воронцовское-2», нанесшем окружающей среде ущерб на сумму свыше 900 млн рублей.

Артемий Чулков