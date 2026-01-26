Проезд в общественном транспорте Мурманска сделают бесплатным из-за блэкаута

Проезд в автобусах и троллейбусах Мурманска и Североморска, а также между ними, сделают бесплатным до полного восстановления электроснабжения в регионе. Об этом с ходе оперативного совещения о последствиях блэкаута сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Фото: Сергей Ермохин, Коммерсантъ

По словам господина Чибиса, по состоянию на 26 января все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой, в 80% домах стабильное электроснабжение. Тем не менее, в понедельник пиковая нагрузка на сеть может возрасти с тем, что многие жители будут собираться на работу и учебу.

Губернатор подчеркнул, что восстановление линий «Россетей» дается очень тяжело из-за погодных условий. Очень сложно доставить технику на место происшествия из-за особенностей рельефа. Вертолетам невозможно совершить посадку из-за нулевой видимости.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в Мурманской области введен режим чрезвыйчайной ситуации в связи с затяжным характером аварии на сетях электроснабжения.

Андрей Маркелов