Торговый центр Welcome в Выборге вновь выставили на торги

Пустующий торговый центр Welcome в центре Выборга, который уже несколько лет не может найти нового владельца, вновь выставлен на торги в рамках банкротства компании-собственника, сообщает «Деловой Петербург». Суммарная стоимость здания площадью 12,27 тыс. кв. м и земельных участков оценивается в 437,7 млн рублей, однако дата торгов пока не назначена.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Эксперты отмечают противоречивость актива. С одной стороны, его преимуществами являются расположение на берегу бухты в историческом центре города, хорошее состояние здания и рост туристического потока в Выборг. С другой — крупный торговый формат признан невостребованным: туристы не заинтересованы в шопинге, а местного населения недостаточно для его наполнения. Предыдущие попытки перепрофилировать объект под гостиницу наталкивались на неэффективную планировку и высокие затраты на реконструкцию.

По мнению экспертов, шанс на продажу объекта появятся при снижении цены. Согласно процедуре банкротства, если первые торги не состоятся, начальная стоимость лота будет снижена, что может привлечь инвесторов, рассматривающих недвижимость как способ сохранения капитала. Ранее, в 2021 году, комплекс уже продавался на торгах за 324 млн рублей.

Андрей Маркелов