Полное восстановление электроснабжения в Мурманской области потребует около недели

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания сообщил о сроках восстановления электроснабжения в регионе, нарушенного после обрушения пяти опор ЛЭП. По его оценке, полное восстановление энергоинфраструктуры потребует около недели, а подключение потребителей по временной схеме может занять не менее суток.

Работы ведутся в крайне сложных погодных и территориальных условиях силами энергетиков и привлеченных подразделений, включая инженерные войска. Несмотря на перебои, все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой, а стабильное электричество уже подано на 80% жилого фонда.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что в связи с чрезвычайной ситуацией в Мурманске и Североморске организован бесплатный проезд на общественном транспорте.

Андрей Маркелов