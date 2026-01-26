Полное восстановление электроснабжения в Мурманской области потребует около недели
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе оперативного совещания сообщил о сроках восстановления электроснабжения в регионе, нарушенного после обрушения пяти опор ЛЭП. По его оценке, полное восстановление энергоинфраструктуры потребует около недели, а подключение потребителей по временной схеме может занять не менее суток.
Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ
Работы ведутся в крайне сложных погодных и территориальных условиях силами энергетиков и привлеченных подразделений, включая инженерные войска. Несмотря на перебои, все жилые дома и социальные объекты обеспечены теплом и водой, а стабильное электричество уже подано на 80% жилого фонда.
