Руководство двух компаний арестовали по делу о захоронении опасных отходов в карьере

Приморский райсуд Санкт-Петербурга заключил под стражу учредителя и руководящий состав ООО «Цементно-бетонные изделия» и генерального директору ООО «Воронцовское» по обвинению в преступлениях, совершенных при производстве работ по рекультивации в карьере «Воронцовский-2» и в ходе ликвидации месторождения на земельных участках «Воронцовского карьера». Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Подробности дела также приводит управление СКР по Ленобласти.

Алехана Албогачиева, Дениса Дорофеева, Эдуарда Гузиева, Алексея Албогачиева и Георгия Ломакина обвиняют по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), ст. 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным следствия, руководство компаний, действуя группой лиц по предварительному сговору, незаконно разместило и захоронило отходы II–V классов опасности на поверхности песчаного карьера «Воронцовское-2», что напрямую запрещено ФЗ «О недрах». Из-за этого окружающей среде и недрам был причинен вред на сумму свыше 900 млн рублей.

Также установлено, что те же лица совершили хищение более 380 млн рублей, выделенных АО «Метрострой Северной Столицы» в ракмах госконтракта, вывезя эти отходы в карьер под видом утилизации.

Накануне стало известно, что после проведения обысков задержаны владелец «Цементно-бетонных изделий» Алехан Албогачиев, его сын Алексей, занимающий дожность руководителя коммерческого отдела, гендиректор Эдуард Гузиев и еще двое сотрудников — Георгий Ломакин и Денис Дорофеев.

Артемий Чулков