Uniper начала арбитражное разбирательство в Женеве против «Газпром экспорта»

Дочерняя компания германского энергоконцерна Uniper — Lubmin-Brandov Gastransport GmbH — начала арбитражное разбирательство в Женеве против «Газпром экспорта», сообщает ТАСС. Компания требует взыскать 45,2 млн евро по договору 2021 года о транспортировке газа по газопроводу OPAL — сухопутному продолжению «Северного потока», где у Uniper находится 20% доля.

Ранее Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти по иску «Газпром экспорта» уже запретил германской компании продолжать это разбирательство за рубежом. За нарушение данного запрета суд установил штраф в размере той же самой суммы — 45,2 млн евро, которую Uniper пытается взыскать, а также 50 тыс. рублей судебных издержек.

Примечательно, что через несколько дней после подачи иска «Газпром экспортом» Uniper объявила о намерении продать свою 20% долю в газопроводе OPAL, который соединяет «Северный поток» с газотранспортной системой Европы. Его пропускная способность — 36 млрд куб. м газа в год. После диверсии на морских участках «Северного потока» и «Северного потока — 2» в сентябре 2022 года OPAL потеряла прежнее значение для транзита.