Налоговая инициировала дело о банкротстве компании-подрядчика Мариинского театра

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти рассмотрит в феврале 2026 года заявление налоговой службы о банкротстве ООО «Компания “НК-Сити”», сообщает «Деловой Петербург». Организация, специализирующаяся на управлении недвижимостью, задолжала 7,72 млн рублей. При этом ее финансовые показатели за 2024 год демонстрировали прибыльность: выручка составила 216,5 млн рублей, чистая прибыль — 11 млн.

Одним из ключевых активов компании был крупный государственный контракт с Минкультом. В 2023 году «НК-Сити» выиграла тендер на строительство здания для Мариинского театра на улице Булавского по цене 273,59 млн рублей при начальной стоимости 413,8 млн. Несмотря на получение полной суммы по контракту, организация выполнила работы лишь на 140,7 млн рублей и неоднократно получала от заказчика штрафы за нарушения.

ФАС уже внесла фирму в реестр недобросовестных поставщиков. Ситуация вокруг «НК-Сити» усугубляется уголовным преследованием ее единственного собственника, бизнесмена Арсена Мовсесяна. В мае 2025 года он был арестован по подозрению в мошенничестве на сумму около 96 млн рублей, связанном, по версии следствия, с предоставлением подложных документов на поставку материалов для объектов.

Эксперты отмечают, что сам факт возбуждения дела о банкротстве по заявлению ФНС указывает на наличие у «НК-Сити» определенных активов. Налоговая служба обычно не инициирует такую процедуру, если у должника нет имущества для покрытия судебных издержек. Это создает предпосылки для возможного привлечения контролирующих лиц компании к субсидиарной ответственности по долгам.

Андрей Маркелов