Верховный суд Коми ужесточил меру пресечения фигуранту дела о взрыве в центре МВД

Верховный суд Республики Коми изменил меру пресечения для преподавателя учебного центра МВД Владимира Опарина, обвиняемого по делу о взрыве и пожаре, унесших жизни двух человек. Ранее избранный Сыктывкарским городским судом домашний арест отменен, теперь Опарин будет содержаться под стражей в СИЗО.

Инцидент произошел 15 января во время занятия в учебном центре МВД в Сыктывкаре. По версии следствия, преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату в актовом зале, где в тот момент проводился ремонт.

Это привело к взрыву и возгоранию легковоспламеняющихся строительных материалов. В результате происшествия пострадало более 30 человек, двое из которых позднее скончались в больнице.

По уголовному делу проходят двое обвиняемых. Помимо Опарина, в СИЗО содержится начальник центра Антон Дашевский. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий, поскольку он разрешил проводить занятия с использованием имитационных средств в помещении, где шел ремонт.

Андрей Маркелов