Преподавателя центра профподготовки МВД в Коми отправили под домашний арест

Сыктывкарский городской суд отправил под домашний арест преподавателя центра профессиональной подготовки МВД в Коми Владимира Опарина. Его обвиняют в халатности после взрыва светошумовой гранаты в учебном заведении.

Следствие ходатайствовало об избрании господину Опарину меры пресечения в виде заключения под стражу. Заседание прошло в закрытом от СМИ режиме по ходатайству следствия и адвоката. Участники заседания отказались давать комментарии, передает корреспондент ТАСС.

15 января в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре взорвалась светошумовая граната, после чего загорелась крыша здания. По версии следствия, во время занятия преподаватель привел в действие учебно-имитационную гранату. Пострадали 19 человек, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. Из учебного центра эвакуировали около 200 человек, на месте работали 10 бригад скорой помощи. Начальника учебного центра МВД в Сыктывкаре отстранили от исполнения обязанностей.