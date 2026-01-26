Время обслуживания пассажиров в Пулково увеличено из-за сбоя системы регистрации

В аэропорту Пулково предупредили об увеличении времени обслуживания пассажиров из-за сбоя в системе бронирования и регистрации на рейсы.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Представители авиакомпаний и аэропорта делают все возможное для обслуживания рейсов»,— заявили в пресс-службе Пулково.

Факт сбоя в работе системы «Леонардо», случившегося 26 января, подтвердили «Ъ» в «Ростехе». В госкорпорации возложили ответственность за ситуацию на провайдера — компанию «Сирена Трэвел». Совместно с авиакомпаниями и провайдером создан оперативный штаб по восстановлению работоспособности системы, добавили в «Ростехе».

Артемий Чулков